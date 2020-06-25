Общество

Строительство приюта на 140 собак начнется в Пскове в августе

Работы по строительству приюта для собак на участке площадью 2,6 гектара начнутся в Пскове в августе. Об этом рассказала руководитель некоммерческой организации «Шанс» Мария Величко во время пресс-брифинга ПЛН.

Зоозащитная организация «Шанс» выиграла президентский грант на строительство нового приюта в Пскове на 4 миллиона 96 тысяч рублей. Около 800 тысяч будут привлечены в порядке софинансирования. Мария Величко уточнила, что софинансирование может осуществляться в натуральном виде, строительными материалами. Средства пойдут на возведение забора, установку 70 вольеров на 2 собаки каждый.

Участок находится за мебельной фабрикой «Дула», напротив висячего моста через реку Пскову, в красивом и уединенном месте, отметили в организации.

Частично участок будет огражден. Планируется установка 456 метров забора из металлопрофиля на металлическом каркасе, с воротами и калитками. К участку подведен свет силами «Псковэнерго». Столб поставлен на территории. На первое время будет предусмотрена скважина для обеспечения технической водой. Канализация планируется устроить с применением септиков.

В вольерах будут размещаться по две собаки. Опыт использования больших вольеров показывает, что сложно подобрать несколько собак с похожим темпераментом, подобрать двух собак проще, заметили специалисты. Еще 10 вольеров будут выделены для карантина. В общей сложности в приюте можно будет разместить 140 собак.

Ограждение, устройство основания под вольеры, 70 вольеров будут оплачиваться за счет средств президентского гранта. За счет софинансирования будет поставлена бытовка, выполнены некоторые строительные работы. Работы по графику начнутся 1 августа и закончатся 31 декабря 2021 года.

«Мы очень волнуемся, для нас нет никакой эйфории, что мы выиграли грант, дикое чувство ответственности и понимание, что впереди очень много работы», - сказала Мария Величко.