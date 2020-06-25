Общество

Как стать самозанятым, рассказали в УФНС по Псковской области

УФНС России по Псковской области провело вебинар для налогоплательщиков региона, в ходе которого специалисты службы подробно рассказали о различных аспектах введении на территории региона с 1 июля 2020 года специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» или налога для «самозанятых». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

На вопросы, которые поступали как предварительно на адрес электронной почты, так и во время проведения вебинара, отвечали начальник отдела налогообложения доходов юридических лиц Татьяна Чаленко и главный специалист-эксперт отдела работы с налогоплательщиками Михаил Корнеев.

Так, в ходе вебинара Татьяна Чаленко подробно рассказала слушателям, которые присоединились к трансляции вебинара со всей области, обо всех преимуществах и выгодах для плательщика данного налога, о том, какие категории граждан могут перейти на уплату налога на профессиональный доход, а для кого это не представляется возможным и почему.

В частности, Татьяна Чаленко подчеркнула, что для регистрации в качестве самозанятого не требуется совершать визит в налоговую инспекцию, а сделать это можно с помощью специальных сервисов: мобильное приложение «Мой налог», личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченное кредитное учреждение.

Она также отметила, что самозанятые граждане освобождаются от необходимости представления какой-либо налоговой отчетности и регистрации контрольно-кассовой техники, а уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Михаил Корнеев рассказал участникам вебинара о самом мобильном приложении «Мой налог» и поэтапно продемонстрировал, как с его помощью можно зарегистрироваться в качестве «самозанятого». Он подчеркнул, что приложение не только узнать, сколько нужно заплатить сейчас и сформировать чек, но и то, сколько придется заплатить в следующем месяце. Ещё одно преимущество данного приложения – в нем будут показаны все продажи для того, что было можно контролировать свои доходы.

С материалами проведенного вебинара можно познакомиться, перейдя по ссылке:

Напомним, налоговые органы Пскорвской области проводят подобные вебинары каждый месяц. Выбрать необходимую тематику можно, ознакомившись с графиками проведения вебинаров территориальными налоговыми органами в июле 2020 года, просто перейдя по активной ссылке и зарегистрировавшись в качестве участника.