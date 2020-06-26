Общество

Псковская прокуратура обязала управляющую компанию выплатить зарплату сотрудникам

Прокуратура Псковского района провела проверку соблюдения прав работников ООО «Управляющая компания 60» на своевременное получение заработной платы и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что двум работникам предприятия не выплачена заработная плата с 30 апреля на общую сумму более 70 тысяч рублей.

В этой связи прокуратура внесла района в адрес директора ООО «Управляющая компания 60» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном статьей 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

Кроме того, в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

В результате нарушения закона устранены, заработная плата работникам ООО «Управляющая компания 60» выплачена в полном объеме.