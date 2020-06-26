Общество

Проект для школьников «Билет в будущее» стартует в Псковской области

Псковская область в 2020 году примет участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учеников 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Соответствующее соглашение подписано между комитетом по образованию Псковской области и оператором проекта - союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Он состоит из трех этапов: профориентационной онлайн-диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории.

Проект даст возможность в очень доступном и удобном режиме получить информацию о современном мире профессий, о спектре профессиональных компетенций, востребованных в регионе, о профессиональных предпочтениях каждого участника, специальностях и профессиях, которые можно выбрать в будущем для успешного построения своей карьеры.

«Мы с вами объединяем усилия семейные и деловые для того, чтобы предоставить нашим детям, будущим специалистам нашей страны, максимум возможностей для самоопределения. Мы ставим перед собой цель не просто профориентации — мы хотим помочь детям сформировать осознанный выбор профессии, то есть дать возможность узнать свои сильные стороны и качества, а потом уже в режиме реального времени попробовать профессию руками и понять, подходит ли им она или нет, а затем получить рекомендации по построению индивидуально-образовательной траектории. В личном кабинете на платформе проекта можно будет увидеть, какие есть дополнительные программы в регионе и в вашем городе, какие существуют образовательные программы, куда поступать лучше, какое образование выбрать ребенку с такими интересами», — подчеркнула директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова на презентации проекта.

Проект «Билет в будущее» стартует в июле. Вход на онлайн-платформу проекта станет доступным для всех. Без регистрации можно будет пройти интерактивные тесты на погружение в профессию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на онлайн-курсах по профессиональным компетенциям.

Авторизоваться нужно тем, кто захочет поучаствовать в полном цикле — пройти практические профориентационные мероприятия и получить рекомендации по построению дальнейшей траектории обучения. Регистрировать детей для участия в проекте должны родители или их законные представители.

Региональным оператором проекта на территории Псковской области выступит Псковский областной институт повышения квалификации работников образования. Партнеры проекта — Псковский политехнический, Псковский агротехнический, Великолукский медицинский, Великолукский политехнический и Опочецкий индустриально-педагогический колледжи.

Отметим, проект «Билет в будущее» реализуется на основании перечня поручений президента России по итогам встречи с участниками Всероссийского форума «Наставник» и паспорта федеральной программы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Он призван помочь подросткам и их родителям сделать один из самых важных шагов в жизни — определиться с выбором профессии. В этом году к проекту присоединились 78 регионов России.