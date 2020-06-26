Общество

В Псковской области пройден пик заболеваемости коронавирусом - губернатор

В Псковской области пройден пик заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 июня в своем инстаграм-аккаунте.

«По текущим расчетам, мы прошли пик распространения коронавирусной инфекции. На Париж пока не идём, но Бородинское сражение уже позади, - сказал Михаил Ведерников. - По итогам прошлой недели снижение темпов распространения заболеваемости показывает 15%, на середину текущей недели - уже 20%».

26 июня выздоровевших превысило количество новых случаев заболевших. Эти результаты нашли свое отражение и в загрузке системы здравоохранения. Половина коечного фонда для лечения covid пациентов на сегодняшний день свободна. С медиками на совещании впервые обсуждалась возможность перевода части коечного фонда в обычный режим работы в ближайшей перспективе.

«Учитывая устойчивое снижение динамики распространения коронавируса, на прошлой неделе мы сделали ряд шагов в сторону снятия ограничений и на этой неделе тоже продолжили эту работу. Хочу отдельно подчеркнуть, что от муниципалитета к муниципалитету, от района району ситуация разная. В некоторых, это Великие Луки, Плюсса, Дно, Порхов, Остров, ситуация остается напряженной. Мы приняли для себя решение не делить Псковскую область на красные и зеленые зоны, но при этом я призываю всех внимательно следить за происходящим», - сказал губернатор.

Несмотря на то, что в целом по области снят ряд ограничений, Михаил Ведерников призвал жителей обозначенных районов пока воздержаться от посещения летних кафе, парикмахерских мест скопления людей, хотя бы неделю-полторы до того, чтобы ситуация нормализовалась. «Нормализуется она быстро в том случае, если вы поможете своим ответственным отношением», - сказал он.

«Особенно важно в целом всем жителям региона и конечно жителям этих районов понимать, что коронавирус никуда не ушёл, угроза заражения остаётся. Но вот этот сложный этап нам пришлось пройти. Тем не менее, все равно сегодня нужно очень внимательно относиться к требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора», - подчеркнул глава региона.