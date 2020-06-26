Общество

Ровно год исполняется с открытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове

27 июня исполняется год с открытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове, собравших представителей 89 ганзейских городов из 14 государств. Как сообщает пресс-служба органов местного самоуправления, всего официально было зарегистрировано 1864 участника, из них 1100 - в качестве делегатов.

На Ганзейском рынке было представлено 60 городов, а культурную программу обеспечили своими выступлениями 115 творческих коллективов, из них 57 - из ганзейских городов. Детский сводный хор, который выступил на церемонии Открытия 39-х Международных Ганзейских дней, состоял из 600 участников, приехавших из 10 с лишним регионов России, а также 200 детей из Эстонии, Латвии и Республики Беларусь.

Организационную помощь в проведении международного фестиваля обеспечивали 740 волонтеров. В общей сложности на ганзейских мероприятиях в Пскове побывало более 200 000 человек.

В этом году впервые в истории Ганзейские дни из-за пандемии коронавируса состоялись в виртуальном формате. Они проходили с 4 по 7 июня в немецком городе Брилон.