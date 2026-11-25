Городские власти проведут минимальное благоустройство территории на месте снесенного «Магеллана» в Пскове, где по решению суда собственник разобрал строение. О планах по дальнейшему развитию этого участка в ходе «Прямой линии» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что за последнее время территория на Четырёх углах заметно преобразилась: здесь появился светомузыкальный фонтан, а в рамках национального проекта был благоустроен сквер у гостиницы «Рижской».

По словам губернатора, сейчас особое внимание уделяется соблюдению единого дизайн-кода в этой части Завеличья, а дальнейшее назначение освободившейся площадки определят с учетом мнения горожан.

«Сейчас работаем над тем, чтобы в этой части города соблюдался дизайн-код. "Магеллан" разобрал собственник по суду – город выполнит минимальное благоустройство. Что там будет в дальнейшем, будем решать вместе с жителями», — сказал Михаил Ведерников.