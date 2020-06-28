Общество

Более 900 человек посетили городской пляж Пскова за пять дней

920 человек посетили городской пляж Пскова с 22 по 26 июня. Об этом сообщает администрация Пскова со ссылкой на информацию комитета по делам ГОЧС и данные спасательного поста.

В местах несанкционированного купания на городских водоемах численность отдыхающих явно превысила тысячу человек.

Оперативная группа комитета по делам ГОЧС администрации города совместно с инспектором ВОСВОД в плановом режиме проводит дважды в неделю рейды по необорудованным для купания местам с разъяснением правил безопасного поведения на водных объектах. За прошедшую неделю было вручено 250 памяток предупредительного содержания.