Общество

Анна Шуняева из Гдова вошла в десятку лучших выпускников 2020 года

Анна Шуняева из города Гдова вошла в число «Лучших выпускников 2020». Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я и представить не могла, что буду стоять на главной сцене в числе 10 лучших студентов страны и получать такую высокую награду из рук самого Вячеслава Александровича Фетисова! Еще одна вершина или ступень? Не знаю. Но знаю, что без поддержки моей семьи этого бы не произошло», - отметила девушка, назвав своих родителей «вечным двигателем и вдохновителем к новым победам».

«Мам, пап, наверное, вы можете мной гордиться. Я очень счастлива, что на всем моем пути встречаются люди, которые тоже направляют, как указатель на дороге, в правильную сторону. Спасибо всем преподавателям и сотрудникам ВЛГАФК за нужные и такие правильные слова, знания и умения. Эта награда - и ваша заслуга», - сказала Анна Шуняева.

Церемонию награждения лучших выпускников 2020 года показали на «Первом канале» 27 июня. 22-летняя уроженка Гдова, выпускница Великолукской академии физической культуры и спорта Анна Шуняева стала лучшим выпускником в СЗФО.