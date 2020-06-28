Общество

Лидер псковского профсоюза работников образования: Поправки в Конституцию продиктованы жизнью

Мнение по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ высказала председатель Псковской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Сергеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили облсовпрофе.

«Я полностью поддерживаю поправки вносимые в Конституцию Российской Федерации, так как они назрели и продиктованы жизнью. Особенно важны поправки: о социальной защите граждан, о поддержке семей с детьми — это наше будущее, не забыто наше старшее поколение, пенсионеры - закреплена ежегодная индексация пенсий», - сказала Татьяна Сергеева.

Она призвала всех прийти на избирательные участки и поддержать поправки в Конституцию.