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Общество

Лидер псковского профсоюза работников образования: Поправки в Конституцию продиктованы жизнью

29.06.2020 17:00|ПсковКомментариев: 0

Мнение по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ высказала председатель Псковской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Сергеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили облсовпрофе.

«Я полностью поддерживаю поправки вносимые в Конституцию Российской Федерации, так как они назрели и продиктованы жизнью. Особенно важны поправки: о социальной защите граждан, о поддержке семей с детьми — это наше будущее, не забыто наше старшее поколение, пенсионеры - закреплена ежегодная индексация пенсий», - сказала Татьяна Сергеева.

Она призвала всех прийти на избирательные участки и поддержать поправки в Конституцию.

Теги: #облсовпроф #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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