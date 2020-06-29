Общество

Суд обязал администрацию колонии в Середке навести порядок в хранении вещей осужденных

Псковский районный суд признал незаконным бездействие ИК-4 УФСИН России по Псковской области и обязал привести в соответствие с требованиями уголовно-исполнительного законодательства комнаты хранения личных вещей осужденных. С иском ранее выступила Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном ведомстве.

По результатам проверки в колонии №4 в Середке (Псковский районе) были выявлены нарушения материально-бытового обеспечения осужденных в части организации хранения их личных вещей в отрядах. В связи с этим в адрес начальника колонии было внесено представление об устранении нарушений. Однако в установленный срок этого не произошло.

Администрация ИК-4 не обеспечила условия надлежащего хранения личных вещей осужденных, в результате чего осужденные не могут выполнять требования пункта 16 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждении, утвержденных приказом Минюста России №295. Данный пункт предусматривает обязанность осужденных следить за состоянием вещевых сумок в помещениях отрядов, где хранятся их личные вещи, индивидуальных табличек на вещевых сумках, соответствием описей личных вещей осужденных в вещевых сумках их содержимому. Несоблюдение этих требований может повлечь для осужденных негативные правовые последствия, отметили в прокуратуре.

Спецпрокурор направил в суд исковое заявление с целью признать незаконным бездействие и обязать ИК-4 оборудовать комнаты хранения личных вещей осужденных всех отрядов стеллажами с закрывающимися ячейками. Псковский районный суд рассмотрел иск и удовлетворил его в полном объеме.

Решение суда вступило в законную силу. Администрация ИК-4 принимает необходимые меры.