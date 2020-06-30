Общество

Псковская гордума согласовала установку памятника Савве Ямщикову

Псковская гордума на сессии 30 июня согласовала установку памятника реставратору, искусствоведу и публицисту Савве Ямщикову, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Памятник высотой 2 м 93 см планируется отлить из бронзы и установить на пересечении улиц Свердлова и Воеводы Шуйского. Он представляет собой ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руинированные фундаменты из местного известняка и повторяющие в плане фрагмент Покровской башни Окольного города.

С ходатайством об увековечении памяти реставратора, искусствоведа, публициста, внесшего неоценимый вклад в сохранение культурного наследия Пскова, выступила общественная комиссия по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и разработке обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в Пскове.

Финансирование работ по изготовлению, установке памятника, а также по благоустройству прилегающей территории будет производиться за счет Благотворительного фонда имени святого Серафима Вырицкого.

Напомним, Савва Васильевич Ямщиков родился 8 октября 1938 года в Москве. С 20 лет начал работать во Всероссийском реставрационном центре в отделе реставрации иконописи. Большую часть своей жизни провел в русской провинции, сначала занимаясь профилактическими реставрационными работами на произведениях иконописи, а затем обследуя музейные запасники. За сорок с лишним лет Савве Ямщикову удалось возродить сотни произведений иконописи, уникальные собрания русских портретов XVIII-XIX вв. из различных музеев России, вернуть многие забытые имена замечательных художников.

Искусствовед, историк, писатель, публицист Савва Ямщиков - автор многочисленных научных трудов, книг, альбомов, каталогов о русском искусстве. Савва Ямщиков - устроитель выставок, один из тех людей, чье имя вот уже несколько десятилетий ассоциируется в обществе с борьбой за сохранение культурного наследия России.

Скончался 19 июля 2009 года в Пскове.