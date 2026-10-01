В Пскове чествовали ветеранов профсоюзного движения региона

Ветеранов профсоюзного движения чествовали в Доме профсоюзов Пскова сегодня, 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба облсовпрофа

От имени председателя областного совета профсоюзов Игоря Иванова каждой женщине вручили цветы. Было сказано много добрых слов, и даже осенний день за окном стал ярче от улыбок гостей.

«Дорогие наши ветераны! Спасибо за вашу мудрость, опыт и неоценимый вклад в развитие профсоюзного движения. Крепкого вам здоровья, долголетия и тепла близких!», – сказал Игорь Иванов.