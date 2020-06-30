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Очередной «мебельный» скандал в ДМШ №1 Пскова прокомментировала Ольга Милонаец

У Псковского УФАС очень много претензий к закупке звукового оборудования и мебели для псковской детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец.

«При закупке начинать нужно с производителя, потом с дистрибьютера. А у нас звуковое оборудование покупают у компании, которая занимается, как мы теперь уже выяснили, всем. И почему-то все покупается у нее», - отметила она.

Ольга Милонаец подчеркнула, что речь идет не о стульях по 120 тысяч рублей, которые школа закупала ранее, а о других, более простых предметах мебели - креслах, журнальных столиках, стульях, комодах, банкетках, табуретах, письменных столах и пр.

Максимальная цена контракта составила 10,7 млн рублей. «Объявили аукцион, но потом что-то пошло не так. Контракт раздробили на мелкие. Но почему в обход конкурсных процедур?» - высказалась гость студии.

Согласно заключенным договорам, были закуплены офисные кресла по 29 500 рублей за штуку, барные табуреты по 27 800 рублей, столы письменные по 77 900 рублей каждый, журнальные столики по 18 200 рублей, стулья из вельвета - 40 500 рублей, табуреты мягкие по 9 250 рублей, банкетки по 7 514 рублей и другие предметы мебели.

Согласно законодательству, учреждения образования имеют право заключать договоры на сумму до 600 тысяч рублей без проведения торгов. В УФАС уверены, что в данном случае дробление большого контракта на мелкие суммы сделано с целью ухода от конкурентных процедур и заключения контрактов с единственными поставщиками.

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Как выяснили антимонопольщики, все три организации аффилированы друг другу, а также имеют непосредственное отношение к ООО «Формоза - ИТ», которое ранее выиграло крупный контракт на закупку мебели для музыкальной школы.