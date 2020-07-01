Общество

Дмитрий Шахов оценил безопасность на участках для голосования: Выглядит как фильм про визит инопланетян

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов не только проголосовал сегодня, 1 июля, по поправкам в Конституцию РФ, но и проверил работу нескольких участков голосования. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm).

«Меня поразило, какие сегодня приняты беспрецедентные меры по защите граждан, которые хотят проголосовать за документ, который в случае принятия на многие годы будет по-другому регламентировать жизнь в стране. Члены участковых комиссий, общественные наблюдатели одеты в защитные костюмы. Немного сюрреалистичная картина, наверное, выглядит как фильм про визит инопланетян, но зато можно спокойно идти голосовать и не бояться заразиться. Все что касается безопасности, все обеспечено», - поделился он.

Дмитрий Шахов поблагодарил Избирательную комиссию региона за то, что позаботились и о тех, кто участвует в проведении голосования, и о тех, кто приходит отдать свой голос.

Еще один момент, на который обратил внимание Дмитрий Шахов, гражданам обеспечены базовые права – свобода волеизъявления, тайное голосование. «В других субъектах есть вопросы к форме проведения тайного голосования. У нас жалоб ни в адрес уполномоченного, ни в адрес главы избиркома не поступало. И это радует», - заметил он.

Региональный уполномоченный по правам человека отметил, что на одном из участков увидел шесть наблюдателей. Это и представители разных партий, и представители Общественной палаты региона. «У них главная задача - не допустить фальсификаций», - заключил Дмитрий Шахов.