 
Общество

Ряд псковских деревень могут переименовать

Исключение ряда деревень из состава муниципальных округов рассмотрели члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект исключает деревню Слобода из перечня населенных пунктов, находящихся в составе Порховского муниципального округа Псковской области, а деревню Усвятские Нивы из перечня населенных пунктов, находящихся в составе Усвятского муниципального округа Псковской области.

Также в настоящее время на территории Красногородского муниципального округа Псковской области находятся 17 одноименных населенных пунктов:

  • Деревня Габоны - 2;
  • Деревня Зуево - 2;
  • Деревня Лямоны – 3;
  • Деревня Мехово – 2;
  • Деревня Морозово – 2;
  • Деревня Мыза - 2;
  • Деревня Пушмачи – 2;
  • Деревня Трешуты – 2.

Их предлагается переименовать, добавив к названию бывшую волостную привязку.

Аналогично на территории Дновского муниципалитета находятся восемь одноименных населенных пунктов:

  • Деревня Должицы - 2;
  • Деревня Селище – 2;
  • Деревня Заполье – 2;
  • Деревня Гачки – 2.

Переименованию также подлежит ряд деревень в Опочецком и Невельском муниципальных округах.

