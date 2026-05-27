Ряд псковских деревень могут переименовать

Исключение ряда деревень из состава муниципальных округов рассмотрели члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Законопроект исключает деревню Слобода из перечня населенных пунктов, находящихся в составе Порховского муниципального округа Псковской области, а деревню Усвятские Нивы из перечня населенных пунктов, находящихся в составе Усвятского муниципального округа Псковской области.
Также в настоящее время на территории Красногородского муниципального округа Псковской области находятся 17 одноименных населенных пунктов:
- Деревня Габоны - 2;
- Деревня Зуево - 2;
- Деревня Лямоны – 3;
- Деревня Мехово – 2;
- Деревня Морозово – 2;
- Деревня Мыза - 2;
- Деревня Пушмачи – 2;
- Деревня Трешуты – 2.
Их предлагается переименовать, добавив к названию бывшую волостную привязку.
Аналогично на территории Дновского муниципалитета находятся восемь одноименных населенных пунктов:
- Деревня Должицы - 2;
- Деревня Селище – 2;
- Деревня Заполье – 2;
- Деревня Гачки – 2.
Переименованию также подлежит ряд деревень в Опочецком и Невельском муниципальных округах.