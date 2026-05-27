После возбуждения уголовного дела пскович выплатил ребенку 1,3 миллиона рублей алиментов

После возбуждения уголовного дела пскович выплатил своему ребенку один миллион 300 тысяч рублей. Решающим аргументом в вопросе исполнения долговых обязательств стала реальная перспектива судимости, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

По решению суда 35-летний пскович обязан был ежемесячно перечислять на содержание двух своих несовершеннолетних детей 1/6 доходов, однако на протяжении длительного времени он не исполнял свои родительские обязанности и забыл про своих детей.

За неуплату алиментов мужчина привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ с последующим наказанием в виде 60 часов обязательных работ. После данной меры мужчина снова «забыл» о своих родительских обязанностях и в результате чего дознавателем службы судебных приставов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Побывав на допросе в качестве подозреваемого, мужчина осознал всю серьезность своего положения.

Как только уклонист понял, насколько серьезны его проблемы, то в ближайшие дни нашел средства для уплаты алиментной задолженности.

