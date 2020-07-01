Общество

Марина Борисенкова: Люди с инвалидностью ответственно относятся к возможности исполнить свой гражданский долг

Люди с инвалидностью ответственно относятся к возможности исполнить свой гражданский долг. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила журналистам депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

По ее словам, для людей с инвалидностью очень важны «социальные» поправки в Конституцию. «И то, что мы имеем возможность отдать свой голос за улучшение жизни инвалидов, очень важно, - подчеркнула Марина Борисенкова. - В этом году, несмотря на коронавирус, у нас появились дополнительные возможности поучаствовать. Можно проголосовать из дома, на придомовой территории».

Помощь в голосовании была оказана и инвалидам по зрению, добавила депутат. Сведены на «нет» проблемы участия в голосовании людей с нарушениями слуха и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в том же направлении», - подчеркнула председатель регионального отделения ВОИ. Также она подчеркнула важность соблюдения членами УИК этики общения с избирателями данной категории.

Между тем секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук пояснил, что порядок проведения голосования дает широкие возможности для участия в голосовании всех групп населения, в том числе с ограниченными возможностями. Это стало возможным, в том числе, благодаря тому, что, помимо основного дня голосования, 1 июля, был предусмотрен период голосования до указанного дня — с 25 по 30 июня.

«Избирательная комиссия активно взаимодействует с обществом инвалидов. Мы регулярно встречаемся и обсуждаем всевозможные вопросы оказания помощи при реализации конституционных прав людей с ограниченными возможностями», - добавил Сергей Ковальчук.