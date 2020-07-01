Все поправки в Конституцию РФ важны, убеждена Елена Бибикова

«Нет ни одной поправки в Конституцию РФ, которая была бы не важна», - заявила журналистам заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Когда говорят о важности тех или иных поправок, я убеждена, что все они очень важны. И нет ни одной, которая была бы не важна. Те поправки, за которые проголосовала я, закрепляют все социальные достижения, произошедшие на сегодняшний день. Для меня очень важны поправки, которые носят именно социальный характер», - подчеркнула сенатор.
В числе наиболее значимых она отметила поправки о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, что дети обозначены главным приоритетом госполитики. Таже она отметила поправки, касающиеся всех социальных выплат: «Конституция обязывает их не только осуществлять, но и ежегодно индексировать».