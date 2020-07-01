Командная работа Молодежного парламента на голосовании по Конституции сработала на 100% - Юлия Лысова

Командная работа Молодежного парламента при Псковском областном Собрании на голосовании по поправкам в Конституцию сработала на 100%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила журналистам председатель Молодежного парламента Юлия Лысова.
Вместе с председателем правового комитета Молодежного парламента Алиной Кулик она рассказала о проекте, который был реализован в целях информирования населения региона о поправках и предстоящем голосовании. «Поскольку мы - Молодежный парламент, наш проект был, прежде всего, ориентирован на молодежь», - сказала Юлия Лысова, напомнив, что проект предусматривал распространение в соцсетях анимационных роликов о конкретных поправках в Конституцию, проведение опросов с целью выяснения отношения к ним подписчиков. Кроме того, публиковались комментарии членов Молодежного парламента по поводу вносимых изменений в главный закон страны.
«В итоге у нас получился качественный уникальный продукт, интересный молодежи. «ВКонтакте наши ролики набрали 92 тысячи просмотров, в инстаграме — более 7 тысяч. Считаю, наш проект является успешным», - оценила Юлия Лысова.
Она поблагодарила членов Молодежного парламента за проделанную работу. «Может показаться, что это всего-навсего видеоролики, комментарии, картинки, но, на самом деле, за этим стоит большой труд. В силу известных обстоятельств мы работали дистанционно. Это было непросто, но наша командная работа сработала на сто процентов, - подчеркнула Юлия Лысова. - И, в целом, приятно, что Молодежный парламент разнопланово развивается и участвует во всех важных процессах в регионе. Надеюсь, в дальнейшем будет движение только вперед».
Слаженность в работе Молодежного парламента отметил его куратор, вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. «Образовательная деятельность в рамках работы Молодежного парламента — это возможность проверить мотивацию молодых людей, их готовность к изменениям, в том числе в самих себе. Как куратор Молодежного парламента могу сказать, что мы эту задачу выполнили», - подчеркнул он.