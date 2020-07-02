Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Постоянные ведущие программы Максим Костиков, Александр Савенко и Константин Калиниченко вместе с радиослушателями обсудят результаты полосования по внесению поправок в Конституцию.

Накануне, 1 июля, в поддержку предложенных президентом Владимиром Путиным изменений в Основной закон высказались порядка 78% избирателей России. В Псковской области этот показатель, по предварительным данным, даже чуть выше - около 79%. О чем свидетельствуют эти цифры? Кто победил и кто проиграл? Что последует за этим?

Присоединяйтесь к беседе по телефону прямого эфира 56-73-72.