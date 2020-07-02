Более 50 штрафов выписали псковские инспекторы ГИМС после проверок на реках и озерах

82 патрулирования водных объектов провел Центр ГИМС в Псковской области за первый месяц лета в рамках месячника безопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, госинспекторы ГИМС по итогам выявили 79 административных правонарушений. В результате наложено 52 штрафа и вынесено 27 предупреждений.
В профилактических выездах и выходах участвовали представители поисково-спасательных отрядов и органов местного самоуправления, областного отделения ООО «Всероссийское общество спасания на водах», полиции и средств массовой информации.
В рамках месячника безопасности специалисты побывали на озере Лисецкое в Печорском районе и провели профилактические рейды в Финском парке и на городском пляже. Проведена работа по информированию отдыхающих.
В ведомстве пояснили, что существует разница между местами отдыха у воды и местами для купания. Необходимо обязательно обращать внимание на знаки и информационные щиты, установленные вблизи водоемов. Многие базы отдыха с беседками, игровыми площадками, расположенные у рек и озер, являются только местами отдыха у воды, и купаться там строго запрещено. При этом состояние качества воды и оценку ее опасности для человека дают специалисты Роспотребнадзора.