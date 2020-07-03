Общество

Возможность голосования по почте появится в региональном избирательном кодексе

Избирательная комиссия Псковской области внесла в областное Собрание депутатов законопроект, меняющий действующую редакцию регионального избирательного кодекса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, предложенные новшества отражают вступившие в силу в апреле и мае текущего года положения федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Так, в Избирательном Кодексе Псковской области должна быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте и посредством дистанционного электронного голосования.

Такие формы голосования допустимы при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта и местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ.

Еще одно новшество вводится для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании и создания максимального удобства для реализации избирательных прав. Законопроект предусматривает возможность досрочного голосования групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и с которыми затруднено транспортное сообщение. Проголосовать досрочно можно не ранее, чем за 15 дней до дня голосования.

В случаях, когда избиратель хочет проголосовать вне помещения для голосования, соответствующее заявление он сможет подать с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» - эта норма также содержится в законопроекте.

Изменяются требования к подписному листу - при проставлении подписи и даты избиратель собственноручно вносит в подписной лист также свои фамилию, имя, отчество.

В новой редакции предусмотрена возможность корректировки действующей схемы избирательных округов, если отклонение численности избирателей от средней нормы представительства в избирательном округе превышает 20%.

Кроме того, вводятся дополнительные ограничения пассивного избирательного права для лиц, осужденных к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести, а также для граждан, имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость. Вводимые ограничения распространяются до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Проект закона «О внесении изменений в региональный закон «Избирательный кодекс Псковской области» резолюцией спикера регионального парламента Александра Котова направлен в комитет по законодательству и местному самоуправлению.

Решение о рассмотрении законопроекта на сессии примет Совет Собрания.