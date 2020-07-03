Общество

Здание спортивной школы олимпийского резерва «Ника» планируют отремонтировать в 2021 году

3 июля состоялось рабочее совещание председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Игоря Иванова с руководством МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва Ника», представителями областного спорт комитета и администрации города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Стороны обсудили состояние здания по улице Воеводы Шуйского, 9,собственником которого является СОП Псковский облсовпроф, и арендуется МБУ «СШОР Ника».

Профсоюзная сторона согласилась с тем, что необходимо в кратчайшее время принять план ремонтных работ по данному объекту на 2020 и 2021 годы.

«К сожалению, те договоренности, которые были достигнуты ранее прежним руководством Псковского облсовпрофа по ремонтным работам, учитывая установленную арендную плату по данному объекту, не исполнялись в полном объеме. Сегодня, к сожалению, наложились общие негативные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса, что тоже не позволяет проводить работы в полном объеме. При всем этом сегодня мы понимаем свою социальную ответственность, понимаем, что нам необходимо приводить объекты спорта в кротчайшие сроки в то состояние, в котором они должны быть. Школа олимпийского резерва - это гордость всей Псковской области! Задача профсоюзов - поддерживать и развивать спорт» - отметил Игорь Иванов.

«Мы рассматривали разные варианты, в том числе возможность введения социальной арендной платы, но данное решение не подходит ввиду того, что в этом случае арендатор не сможет осуществлять капитальные вложения в объект. Мы нашли выход из этой ситуации и в ближайшее время будет проработан вопрос дополнительного соглашения к договору аренды, где будет прописан перечень тех работ, которые, с учетом сегодняшней арендной платы, необходимо будет производить собственнику», - резюмировал председатель Псковского облсовпрофа.

По итогам встречи была достигнута принципиальная договоренность о дальнейшем сотрудничестве, определен перечень ремонтных работ, которые необходимо произвести на объекте в этом году. В ближайшее время профильные специалисты представят план работ на объекте в 2021 году.