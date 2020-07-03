Общество

Александр Котов: Забота об обществе – один из основополагающих принципов кооперативного движения

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации региона с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОСД.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днем кооперативов! Забота об обществе – один из основополагающих принципов кооперативного движения. Общественная роль и совместная экономическая деятельность членов потребительских обществ сделали потребкооперацию действенным механизмом социально-экономического развития сельских территорий, - отметил Александр Котов. - Сохраняя преемственность поколений, областная потребительская кооперация ориентирована на обеспечение жителей села продукцией и услугами, развитие местных производств, решение вопросов занятости населения, эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, повышение уровня жизни и комфорта граждан».

Он пожелал пайщикам и работникам потребительской кооперации Псковской области сохранить и преумножить все то, что было создано многими поколениями кооператоров. «Здоровья, успехов и благополучия!» - заключил Александр Котов.