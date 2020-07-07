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Представлен новый прокурор Псковской области Иван Грибов

В прокуратуре Псковской области проходит представление нового прокурора региона Ивана Грибова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии принимают участие начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, главный федеральный инспектор по региону Андрей Калинин, руководители правоохранительных и судебных органов региона, сотрудники органов прокуратуры.

В начале церемонии нового прокурора представила Нелли Солнышкина. Она напомнила, что государственный советник юстиции 3 класса Иван Грибов назначен на должность прокурора Псковской области указом президента Российской Федерации от 30 июня 2020 года.

Нелли Солнышкина пожелала ему удачи и успехов, отметив его богатый опыт.

С вступлением в должность прокурора поздравил губернатор Михаил Ведерников. Он поприветствовал Ивана Грибова на Псковской земле, выразил надежду что он ее полюбит и будет служить ей верой и правдой.

Иван Грибов родился в 1975 году в Республике Марий Эл. Имеет высшее юридическое образование, кандидат юридических наук.

По окончании обучения в 1997 году в Саратовской государственной академии права в органах прокуратуры Пензенской области занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района города Пензы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района, прокурора Башмаковского, Пензенского районов, заместителя прокурора Пензенской области.

С января 2018 года – первый заместитель прокурора Удмуртской Республики.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».⠀