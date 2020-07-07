Общество

В Любятово приведены в порядок дороги вдоль переулков Партизанский и Псковстроя

По итогам выезда главы города Елены Полонской в микрорайоне Любятово продолжаются мероприятия по благоустройству территорий. На улицах Николая Васильева, 71 и 83А коммунальщиками скошена трава и убраны кучи сухих веток, которые, по словам местных жителей, не убирались несколько лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Также на Партизанском переулке и 1-ом переулке Псковстроя УГХ засыпаны щебнем дорожные ямы, что облегчило горожанам возможность передвижения по этим улицам.

Возле магазина «Вимос» оборудована парковка для машин, засыпаны щебнем ямы, также возле других магазинов и ларьков уже установлены урны, скошена трава и оборудованы подходные пути.

Напомним, 10 июня в ходе выезда в Любятово главы города Елены Полонской были выявлены несоответствия по содержанию прилегающих к магазинам территорий: не оборудованы подходные пути, контейнерные площадки, не установлены урны, не скошена трава, а также не учтены требования по маломобильным группам.

Кроме того, жители микрорайона обратились к главе муниципалитета с просьбой решить проблему благоустройства территорий возле домов, а также с большим количеством ям на Партизанском переулке и 1-ом переулке Псковстроя.

Еще две территории возле двух объектов нестационарной торговли в ближайшее время будут обустроены.