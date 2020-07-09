Общество

В городском парке Великих Лук реконструируют центральный вход

В городском парке культуры и отдыха Великих Лук продолжаются работы по благоустройству. Сейчас рабочие реконструируют центральный вход со стороны ЗАГСа, пишет портал «Луки.ру».

Центральный вход станет удобным. Планируется расширить лестницу и сделать ее доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Появится входная арка, которую сделают из легких металлоконструкций. Ее высота составит 5 метров, а длина - 11 метров. На входе расположится амфитеатр для зрителей, участников массовых мероприятий.

Для реконструкции входа в парк выбрали наиболее подходящий проект. Решения, которые применяют при благоустройстве центрального парка, используют впервые в Псковской области.