Общество

«Титан-Полимер» объявил о наборе сотрудников на производство БОПЭТ-пленок

Завод «Титан-Полимер» объявил о наборе сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, сейчас на предприятие требуются:

Инженер-электрик;

Электромеханики 4 разряда;

Электрогазосварщики;

Слесари-ремонтники 4 разряда;

Аппаратчики (3, 4 и 5 разряда);

Резчики 3 разряда.

«Титан-Полимер» гарантирует официальное трудоустройство, «белую» заработную плату, а также комфортные и безопасные условия труда.

Всего для обеспечения функционирования первой линии производства БОПЭТ-пленок понадобится около 130 сотрудников рабочих профессий. В своих группах в социальных сетях «Титан-Полимер» намерен регулярно делиться актуальными вакансиями.

Резюме можно направлять на адрес электронной почты ermakova.nv@titan-group.ru или по тел. 8 (8112) 33-30-99 (доб. 2510).