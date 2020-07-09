«Титан-Полимер» объявил о наборе сотрудников на производство БОПЭТ-пленок

Завод «Титан-Полимер» объявил о наборе сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, сейчас на предприятие требуются:
«Титан-Полимер» гарантирует официальное трудоустройство, «белую» заработную плату, а также комфортные и безопасные условия труда.
Всего для обеспечения функционирования первой линии производства БОПЭТ-пленок понадобится около 130 сотрудников рабочих профессий. В своих группах в социальных сетях «Титан-Полимер» намерен регулярно делиться актуальными вакансиями.
Резюме можно направлять на адрес электронной почты ermakova.nv@titan-group.ru или по тел. 8 (8112) 33-30-99 (доб. 2510).