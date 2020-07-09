Общество

Александр Козловский сравнил анонимные Telegram-каналы с «армянским радио»

Александр Козловский высмеял слухи, которые распространяются в некоторых Telegram-каналах, о том, что глава города Елена Полонская находится у него на содержании. Своим мнением на этот счет секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы поделился в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Когда мне говорят что-то о Telegram-каналах я сразу вспоминаю анекдот про "армянское радио". В Telegram-каналах можно говорить все, что угодно. Это все равно, что слушаешь очередной анекдот. Ни на каком довольствии никто не состоит и не состоял», - сказал Александр Козловский, отвечая на вопрос радиослушателя.

«Если вас очень интересует финансовое положение Елены Полонской, то, я считаю, что любой чиновник высокого ранга, в связи с тем, что у него высокая ответственность и много работы, должен получать соответствующую заработную плату. Обсуждать большая она или нет - необоснованно», - заключил Александр Козловский.