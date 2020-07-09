Общество

МЧС советует псковичам отдохнуть и охладиться перед купанием

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о мерах предосторожности при отдыхе на воде. Соответствующие рекомендации размещены в субботу, 11 июля, на сайте ведомства.

«Лето – это замечательное время года, когда при желании можно найти множество интересных занятий и развлечений. Любимое занятие в летнюю пору, как взрослых, так и детей– это купание в многочисленных реках и озерах нашей области. Однако, любителям отдыха у воды следует помнить, что жизнь и безопасность зависит от их самодисциплины и ответственности, как за себя, так и за тех, с кем они отдыхают.

Последние несколько дней в Псковской области выдались не такими жаркими, и желающих искупаться стало меньше. Однако, не будет лишним напомнить некоторые меры предосторожности при отдыхе на воде. Помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде:

- перед купанием следует отдохнуть;

- не рекомендуется входить в воду разгоряченным;

- не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки;

- купаться следует в специально отведенных и оборудованных для этого местах;

- перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;

- входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь;

- никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!

Особенно внимательно следует относиться к безопасности детей. Прежде всего, она обеспечивается правильным выбором места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности. Для купания выбирается неглубокое место с пологим и свободным от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследовать дно должен взрослый, умеющий хорошо плавать и нырять. Купание детей может проводиться только под контролем взрослых.

Очевидцам какого-либо происшествия на воде, прежде чем попытаться оказать помощь, советуем оценить свои силы и возможности. Если вы в них не уверены, то не стоит подвергать опасности и свою жизнь. А чтобы помощь подоспела в кратчайшие сроки, следует знать номера – «01» и «112».

Уважаемые граждане! Соблюдайте элементарные, известные с детства правила безопасности!» - говорится в сообщении МЧС.