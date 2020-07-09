Общество

Назван топ российских городов с легко доступным сексом

Пикаперы («профессиональные» донжуаны) составили рейтинг российских городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к интиму без обязательств. Подчеркивается, что речь идет о женщинах, не зарабатывающих на секс-услугах. Соответствующим списком поделился «МК».

Пикап (от англ to pick up - подцепить) – основанное на азарте и соревновательности мужское хобби, заключающееся в умении как можно скорее затащить новую знакомую в постель, ничего не обещая ей взамен.

На 1-м месте пикаперской славы оказался город Иваново, на 2-м - Коктебель, на 3-м - Пенза. Следующие три места занимают Севастополь, Ялта и Сочи. Петербург на 7-м, Ростов – на 8-м, Москва на 9-м, Киров – на 10-м. Замыкает двадцатку доступнейших Уфа.

Отметим, что Пскова в топе пикаперов – нет.

На форумах, где опубликовали этот список, уже появились недовольные отзывы. «Саратов незаслуженно засунули на 15-е место!», - написал местный ловелас.

«Ебург на 12 место! Вы соображаете вообще?!» - высказал недовольство и екатеринбуржец.

Составители рейтинга поделились с изданием, что «список – всего лишь мотивационная игра». Один из профессиональных соблазнителей заявил, что подобные подборки учат мужчин ухаживать за женщинами. Кроме того, рейтинг, по мнению его авторов, способен повысить популярность российских городов, которыми благодаря этому списку может заинтересоваться большее число туристов.