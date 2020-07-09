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Общество

Обладатели квадрокоптеров требуются псковскому отряду «ЛизаАлерт»

12.07.2020 09:43|ПсковКомментариев: 0

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области набирает в команду обладателей квадрокоптеров. Об этом сообщается в официальной группе отряда в соцсети ВКонтакте.

«Использование беспилотных летательных аппаратов показывает свою эффективность во время поиска потерявшихся людей в природной среде. Съемка местности с воздуха позволяет значительно сократить территорию поиска и проверить труднопроходимые места», - пояснили поисковики.

Зачастую просто снять видео недостаточно - нужно еще и отсмотреть тысячи снимков в поисках потерявшегося. Поэтому, «Лиза Алерт» также приглашает в команду тех, кто «не пропускает ни одной, даже самой маленькой детали».

Желающим предлагают заполнить анкету для добровольцев-новичков: vk.com/pskov_la?w=app5619682_-64908864.

Теги: #поисковики #Лиза Алерт Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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