Общество

10 новых реанимобилей получила Псковская станция скорой помощи

Ключи от реанимобилей в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом вручил сегодня, 13 июля, губернатор области Михаил Ведерников и. о. главврача Псковской станции скорой помощи Елене Адамович. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, всего поступило 10 новых автомобилей, это первая партия.

«Сегодня еще одно позитивное событие для Псковской области», - отметил глава региона. Поступившие автомобили будут доставлены на медпосты около федеральных трасс.

Михаил Ведерников напомнил, что было принято решение о модернизации первичного звена системы здравоохранения в регионе.

«Мы хотим, чтобы работа строилась принципиально по-новому», - подчеркнул он.

По словам губернатора, недавно было приведено в порядок Псковское отделение скорой помощи. Также объявлен конкурс на закупку модульного поста в Новосокольники. Если он понравится медикам, которые там работают, то аналогичные посты будут установлены в других районах области, сообщил Михаил Ведерников.

«Это первая партия реанимобилей. Еще два или три десятка автомобилей получим до конца года», - сказал губернатор. Он выразил надежду, что техника будет работать долго и надежно.

Медики станции скорой помощи продемонстрировала главе региона оснащенность автомобилей. По словам специалистов, в них есть все для оказания экстренной реанимационной помощи. Губернатора заверили, что поступившие автомобили и те, поставка которых еще ожидается, полностью закроют потребность в реанимобилях по медпостам около федеральных трасс.