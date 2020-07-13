Общество

Депутаты Псковской гордумы отказались от закупки ноутбуков

Нужны ли Псковской городской Думе ноутбуки, поспорили депутаты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, дискуссия возникла во время утверждения проекта расходов городского парламента на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

У депутата Григория Турчина возник вопрос о целесообразности включения в смету расходов пункта о покупке ноутбуков, которые предназначались, в том числе, для проведения ВКС в период коронавирусных ограничений. «Мы уже более половины срока в гордуме работаем и, думаю, особой необходимости в ноутбуках уже нет», - отметил парламентарий.

Глава города Елена Полонская заметила, что предложение о новых ноутбуках озвучивалось ранее не раз. Актуальность их приобретения была продиктована необходимостью проводить заседания в дистанционном режиме в период коронавируса. «Городская Дума обязана обеспечить техническими устройствами как депутатов, так и докладчиков. Пока в гордуме два ноутбука, и их не хватает для бесперебойной работы. Но если вы примете решение исключить закупку ноутбуков из проекта расходов гордумы, мы это сделаем», - сказала Елена Полонская.

Против закупки ноутбуков высказался и Дмитрий Пермяков. «Согласен с тем, что имеет смысл уже сейчас урезать не очень жизненно важные расходы», - считает он. Хотя, как заметил на сессии руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов, именно Дмитрий Пермяков в свое время выступил инициатором закупки ноутбуков.

Елена Полонская напомнила, что гордума никогда не переходила установленные лимиты и не раз направляла экономию на решение жизненно важных вопросов города. Так, в прошлом году при формировании бюджета на текущий год уменьшены расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ на 1,7 млн рублей и сокращены три ставки в комитете по связям со СМИ.

Кроме того, планируется уменьшить расходы городской Думы еще на 1,4 млн рублей. Средства будут направлены на замену оконных блоков в Детской музыкальной школе №5 – 500 тыс. рублей и на благоустройство территории лицея №4 - 902,1 тыс. рублей. В целом, доходы на 2020 год уменьшаются на 2,9 млн рублей, а общий объем финансирования на 2021 и 2022 годы увеличивается на 2,7 млн рублей. Средства будут направлены на выполнение работ по рекультивации свалки.

Народный избранник Валерий Тюменцев призвал не горячиться и пока статью расходов по ноутбукам не убирать. Однако депутаты большинством голосов утвердили смету расходов гордумы без пункта о закупке ноутбуков. К этому вопросу решено вернуться позже, на этапе формирования бюджета на следующий год.