Три горожанина будут награждены медалью «За заслуги перед Псковом»

Три псковича будут награждены медалью «За заслуги перед Псковом». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии городской Думы 14 июля.
Напомним, на награждение медалью «За заслуги перед Псковом» в 2020 году выдвинуты три кандидатуры:
Все три кандидатуры сегодня поддержаны большинством голосов депутатов.
Кроме того, депутаты согласовали награждение почетной грамотой и благодарственным письмом Псковской городской Думы трех человек: заведующей детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №33 «Огонек» Светланы Сальниковой, генерального директора ОАО «Псковский хлебокомбинат» Виктора Почернина и директора средней общеобразовательной школы №47 Андрея Мануйлова.