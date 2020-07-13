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Общество

Три горожанина будут награждены медалью «За заслуги перед Псковом»

14.07.2020 12:06|ПсковКомментариев: 0

Три псковича будут награждены медалью «За заслуги перед Псковом». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии городской Думы 14 июля.

Напомним, на награждение медалью «За заслуги перед Псковом» в 2020 году выдвинуты три кандидатуры:

  • Светлана Горцева, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Развитие»;
  • Лариса Наумова, аппаратчик химводоочистки муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети»;
  • Ольга Федорова, акушерка отделения патологии беременности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковский перинатальный центр».

Все три кандидатуры сегодня поддержаны большинством голосов депутатов.

Кроме того, депутаты согласовали награждение почетной грамотой и благодарственным письмом Псковской городской Думы трех человек: заведующей детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №33 «Огонек» Светланы Сальниковой, генерального директора ОАО «Псковский хлебокомбинат» Виктора Почернина и директора средней общеобразовательной школы №47 Андрея Мануйлова.

Теги: #псковская городская дума #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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