Общество

Пригородный поезд Псков – Великие Луки отправится в первый рейс 17 июля

17 июля в 17.05 на вокзале Пскова состоится торжественный запуск пригородного поезда РА2, который будет курсировать по маршруту Псков – Великие Луки – Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», в мероприятии примут участие губернатор области Михаил Ведерников, начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин и генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев.

Из города Пскова поезд отправится в 17:30. Поезда по маршруту Псков – Великие Луки - Псков будут курсировать с 17 июля по 13 сентября, по пятницам, субботам и воскресеньям, с остановками на станциях Порхов, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники.

Билет можно приобрести в пригородных билетных кассах города Псков и станции Дно, у контролера-кассира в поезде или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам.