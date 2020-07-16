Общество

Дезинфекцию вокзала провели в Великих Луках

Комплексную дезинфекцию вокзала провела 15 июля в Великих Луках Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром МЧС России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороге – филиале ОАО «РЖД», площадь обработанных дезинфицирующими средствами поверхностей составила порядка 2 тысяч квадратных метров.

Для обработки вокзала использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных.

Обработка проведена во всех помещениях вокзала. Особое внимание было уделено поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры: дверям, поручням, турникетным линейкам, досмотровому оборудованию.