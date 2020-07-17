Общество

Два фонтана из шести не заработают в Великих Луках

Два фонтана из шести по техническим причинам не могут быть запущены в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великие Луки. Новости».

Фонтан в сквере напротив кинотеатра «Родина» находится на реставрации, а на территории рядом с фонтаном на площади Калинина ведется строительство подземных переходов. Еще два фонтана сегодня, 17 июля, запустили в пробном режиме. Это нужно для того, чтобы проверить корректность работы перед полноценным запуском.

Фото: газета «Великие Луки. Новости»

Сотрудники муниципального предприятия «Зеленхоз» были готовы включить фонтаны в положенный срок, в мае, но в связи с эпидемиологической ситуацией отложили начало работы.

Коммунальщики провели пусконаладку четырех фонтанов: на площадях Рокоссовского, Ленина и Матросова, а также в сквере на улице Вокзальной. С 18 июля фонтаны заработают.

Работа фонтанов в регионе возобновляется по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое он дал главам муниципалитетов на последнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.