Общество

Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь псковскому обществу инвалидов

Псковский завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь по оплате расходов на проведение ремонтных работ в здании Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова, предоставленное организации администрацией города помещение в доме № 19 на улице Школьной требовало ремонта. В нем даже не было санузла.





На фото: состояние помещений Псковской областной организации

Всероссийского общества инвалидов в феврале текущего года

«Не менее 500 человек обращается к нам, приходят на мастер-классы. Мы оказываем и бесплатную юридическую помощь. К нам приходят люди, а им даже в туалет не сходить», - добавила она.

По ее словам, в псковском обществе инвалидов людей учат пользоваться инвалидными колясками, средствами реабилитации. Кроме того, здесь действует социальный пункт проката и обмена технических средств реабилитации, а также мастерская по их ремонту.

Ремонтировать помещения организация начала сама - на средства президентского гранта. Однако в ходе текущего ремонта возникла необходимость полностью заменить сгоревшую электропроводку, установить противопожарную систему, поменять все деревянные окна и модернизировать систему водопровода. Средств гранта на такой объем работ уже не хватает, поэтому было принято решение просить помощи у благотворителей. Одним из них и стал псковский завод «Титан-Полимер».

На текущий момент в здании организации начались работы по установке одного из окон, залит бетоном пол, а также преображается помещение будущего санузла. В последствии здесь появится кухня и спортивный уголок.

Завод «Титан-Полимер» окажет благотворительную помощь Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов в самое ближайшее время - деньги поступят в августе-сентябре. Кроме этого, завод поможет в приобретении необходимого оборудования для полноценной работы организации и окажет консультационную и методическую помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Для нас это огромная помощь, которая неоценима. Мы очень благодарны!» - подчеркнула Марина Борисенкова и выразила надежду, что уже осенью в обновленных помещениях псковского общества инвалидов пройдут первые мероприятия.