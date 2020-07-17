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Общество

Чат-бот «Таксик» ответит псковичам на вопросы о налогообложении

17.07.2020 17:01|ПсковКомментариев: 0

На официальном сайте ФНС России в полную силу заработал новый интерактивный чат-бот  «Таксик», работающий в круглосуточном режиме. Его создали как простой, доступный и современный цифровой канал для удобства взаимодействия с налогоплательщиками и повышения качества и скорости информирования заявителей, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Уже сейчас «Таксик» может ответить на такие вопросы, как работает ли налоговая инспекция по субботам, как получить ту или иную справку, налоговые вычеты по НДФЛ, когда платить налог за квартиру или как стать самозанятым.

Кроме того, реализовано взаимодействие с интернет-сервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Налогоплательщик имеет возможность осуществить запись на прием в налоговый орган, задав вопрос чат-боту: «Хочу записаться на прием».

Чат-бот «Таксик» обучаем - чем больше ему задают вопросов, тем быстрее он приобретает новые знания. Сейчас он отвечает на вопросы по налогам физических лиц, в перспективе, когда база знаний будет расширена, чат-бот сможет консультировать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Теги: #налоги #УФНС по Псковской области #налоговая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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