В Госдуму внесут законопроект о запрете изымать домашних животных за долги

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности на заседании одобрила законопроект, запрещающий изъятие домашних животных за долги. Проектом закона предлагается запретить изъятие домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности, по судебным исполнительным документам, пишет «Интерфакс».
Комиссия по законопроектной деятельности указала на необходимость дополнить его определением понятия «домашних животных».
Поправки предлагается внести в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ. Автор законопроекта - глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он отмечает, что органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую требуемыми условиями для содержания не обладают, вследствие чего животное может погибнуть, а сотруднику такой организации может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.