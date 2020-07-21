Общество

Дереворазрушающий гриб обнаружили специалисты в псковском лесу

Более 2000 гектаров леса обследовали специалисты в Псковской области, ослабленные участки составили 3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области».

«На сегодняшний день на территориях Новгородской и Псковской областей основной причиной повреждения лесных насаждений все также остается воздействие неблагоприятных погодных условий, - пояснил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. – В частности, на данную группу причин приходится 82% от ослабленных насаждений в Псковской области и почти две трети участков с нарушенной устойчивостью в результате переувлажнения в Новгородской области».

В Псковской области, помимо неблагоприятных погодных условий, были выявлены повреждения лесных насаждений пожарами и корневой губкой. Новых очагов опасных вредителей и организмов в субъекте не обнаружено.

В целом, выявления поврежденных насаждений по Псковской области минимальны, особых изменений в санитарном и лесопатологическом состоянии не наблюдается, заключили специалисты.