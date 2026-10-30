До +11 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 31 октября

Облачная погода, днем с прояснениями, ожидается на территории Псковской области 31 октября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Ожидается умеренный ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем столбик термометра покажет от +6 до +11 градусов.

В Пскове ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет варьироваться от +9 до +11 градусов.

Атмосферное давление низкое.