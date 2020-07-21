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Общество

Александр Седунов заявил, что утечек материалов ЕГЭ не выявлено

21.07.2020 12:31|ПсковКомментариев: 0

Утечек экзаменационных материалов ЕГЭ из Псковской области не выявлено. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам руководителя профильного комитета, в регионе были зафиксированы обращения по поводу содержания экзаменов. 

Александр Седунов сообщил, что за период сдачи ЕГЭ в Псковской области было составлено два протокола за нарушения требований порядка сдачи экзамена. К примеру, уточнил он, были замечания по времени начала экзамена. В основном, замечания носили технический характер.

Теги: #егэ #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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