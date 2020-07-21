Александр Седунов заявил, что утечек материалов ЕГЭ не выявлено

Утечек экзаменационных материалов ЕГЭ из Псковской области не выявлено. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По словам руководителя профильного комитета, в регионе были зафиксированы обращения по поводу содержания экзаменов.
Александр Седунов сообщил, что за период сдачи ЕГЭ в Псковской области было составлено два протокола за нарушения требований порядка сдачи экзамена. К примеру, уточнил он, были замечания по времени начала экзамена. В основном, замечания носили технический характер.