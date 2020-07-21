Общество

Александр Седунов заявил, что утечек материалов ЕГЭ не выявлено

Утечек экзаменационных материалов ЕГЭ из Псковской области не выявлено. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам руководителя профильного комитета, в регионе были зафиксированы обращения по поводу содержания экзаменов.

Александр Седунов сообщил, что за период сдачи ЕГЭ в Псковской области было составлено два протокола за нарушения требований порядка сдачи экзамена. К примеру, уточнил он, были замечания по времени начала экзамена. В основном, замечания носили технический характер.