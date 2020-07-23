Общество

Сквер на улице Технической прошел официальную приемку

Фото: https://vk.com/okrug12psk

Благоустройство сквера на ул. Технической в Овсище прошел официальную приемку. Как сообщает официальная группа псковского территориального округа №12 (северо-западная часть Пскова), комиссия оценила качество выполненных работ, все озвученные ранее недочеты подрядчик устранил в срок.

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Сквер будет находиться на обслуживании у подрядной организации. В частности, будет производиться уборка территории, вывоз мусора. В настоящее время ведется работа по заключению дополнительного договора на содержание озеленения сквера, подсев травы. Со следующего года объект будет внесен в общегородскую схему уборки парков и скверов.

В дальнейшем депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков планирует подготовить заявку на установку камер видеонаблюдения и включение сквера в Овсище в программу «Безопасный город». Кроме того, для обеспечения порядка в сквере депутат предложит отряду народной дружины включить это место в маршрут следования дружинников в вечернее время.

Планируется также провести праздник в честь открытия сквера, когда ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будут сняты.