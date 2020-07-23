Общество

Профилактический противопожарный рейд состоялся в Дедовичском районе

Сегодня, 25 июля, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них осуществлен профилактический рейд в Дедовичском районе.

В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Эксплуатация печного отопления», «Первая помощь на пожаре».

Жителей ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Дедовичского района, основными причинами пожаров в жилом секторе, напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

В рамках проводимого рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты.