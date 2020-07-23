Общество

Михаил Ведерников: Псковскую область захлестнула волна вандализма

Псковскую область захлестнула волна вандализма. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем Инстаграм-аккаунте.

Он сообщил, что с улицы Стахановской в Пскове украли молодые деревья, высаженные вдоль дороги. «Елки и сосны, только успевшие прижиться, какие-то негодяи вырвали в своих корыстных целях», - написал губернатор.

Он также напомнил о случае, произошедшем недавно, когда вандалы уничтожили металлическую табличку на памятнике Леону Поземскому в Сквере павших бойцов и погнули фонарный столб.

Такие случаи, по словам Михаила Ведерникова, не единичны, факты вандализма фиксируются по всему региону. Так, в Себеже были сломаны молодые деревья на набережной, в Печорах вырваны цветы из клумбы, а в Порхове злоумышленники поджигают мусорные контейнеры.

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«Как можно настолько не любить свой город, место в котором ты живешь? Мы делаем все возможное, чтобы приводить в порядок улицы, строить сады и школы. Это сложная работа. И, безусловно, эту общую работу будем защищать. Прошу принять в этом участие каждого неравнодушного жителя», - обратился к жителям региона губернатор и попросил сообщать в полицию о фактах вандализма.

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«Не проходите мимо, делайте фото на телефон, сообщайте в полицию. Будем бороться с преступниками вместе и наказывать самым строгим образом», - подчеркнул Ведерников.