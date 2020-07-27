Общество

Сотрудники псковской Кадастровой палаты очистят от мусора набережную реки Псковы

Кадастровая палата по Псковской области примет участие в масштабной экологической акции «Сохраним родной край». Сотрудники учреждения проведут 3 августа уборку набережной реки Псковы в районе Любятово, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения. Собранный прибрежный мусор будет рассортирован и отправлен на переработку.

Цель проведения акции – сохранение природных ресурсов и развитие бережного отношения к окружающей среде. Проект приурочен к 20-летию Кадастровой палаты. В нем участвуют сотрудники Кадастровой палаты во всех регионах России.

В рамках акции «Сохраним родной край» с июля по август сотрудники Кадастровой палаты будут проводить уборку и очистку природных, природоохранных и прибрежных зон водных объектов десятков населенных пунктов.

«Культура бережного отношения к природе во многом определяет качество жизни современного человека. В этой связи Кадастровая палата, например, создает и развивает механизмы для предоставления госуслуг в электронном виде, способствуя сокращению бумажного документооборота. Сотрудники Кадастровой палаты по всей России присоединились к акции, чтобы внести непосредственно личный вклад в защиту окружающей среды», – отметил глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

Кадастровая палата приглашает всех желающих объединиться для полезного дела и примкнуть к акции «Сохраним родной край». Волонтерам будет предоставлен весь необходимый инвентарь для уборки. Акция будет проходить при соблюдении всех возможных противокоронавирусных мер.

Место встречи: набережная реки Псковы в районе Любятово, ул. Николая Васильева.

По всем вопросам обращаться к организатору Лидии, телефон +7 911-896-72-84.