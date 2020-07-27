Общество

В Псковской области названы лауреаты премий в сфере культуры, искусства и журналистики

Определены лауреаты шести основных и шести дополнительных премий администрации псковского региона за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2019 год. Соответствующее распоряжение принято на основании протокола заседания комиссии при администрации региона по премиям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В области литературы лауреатами стали поэтесса, член общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Татьяна Гореликова за книгу стихов «Татьянин день».

В области театрального искусства премия присуждена творческой группе спектакля «Карнавал животных» Псковского областного театра кукол (Евгений Бондаренко, Борис Поткин, Валерий Болданюк, Наталия Неласая, Николай Зубрилин, Юлия Зубрилина, Раиса Иванова, Виталий Ивашнев, Александр Заболотный, Анастасия Петрова, Елена Смирнова) за спектакль «Карнавал животных».

Художественный руководитель оркестра «Геликон» Псковского детского дома, заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Роор за концертную программу «Нам 15 лет» стал лауреатом в области музыкального искусства.

За серию работ «Святыни Пскова» лучшим в области изобразительного искусства признан художник, председатель регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Виктор Лысюк.

В области сохранения объектов культурного наследия за театрализованно-цирковой спектакль «Сказание о древнем городе» премия присуждена режиссерско-постановочной группе спектакля. В ее составе — Светлана Васильева, Ирина Михайлова, Марианна Никандрова.

Лауреатами в области журналистики стали авторы документального фильма «Дело о Ланевой горе» Виталий Михайлов, Мурад Камалов, а также автор цикла радиопрограмм «Освобождение» Анатолий Тиханов.

Кроме того, присуждены и дополнительные премии администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2019 год. СПИСОК.

Напомним, что премии ежегодно присуждаются за наиболее талантливые, оригинальные произведения в области литературы, музыки, театра, изобразительного искусства, журналистики, архитектуры, сохранения объектов культурного наследия. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат премии администрации Псковской области», вручается диплом и выплачивается премия в соответствии с распоряжением администрации области. Мероприятие направлено на сохранение и развитие творческого потенциала Псковской области.